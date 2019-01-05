شؤون فلسطينية

فيديو: إصابتان بانفجار عرضي داخل منزل في رفح جنوب قطاع غزة

فيديو: إصابتان بانفجار عرضي داخل منزل في رفح جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بوصول إصابتين بجراح متوسطة، إلى مستشفى أبو يوسف النجار، جراء انفجار عرضي غرب مدينة رفح.

بدورها، أكدت مصادر صحفية، أن انفجاراً عرضياً وقع مساء اليوم السبت، داخل أحد المنازل في منطقة الحشاشين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر الصحفية إلى أن حريقاً كبيراً اندلع داخل المنزل، نتيجة الانفجار، منوهة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت الإصابتين إلى مستشفى أبو يوسف النجار، كما وصلت سيارات الدفاع المدني، التي تحاول السيطرة على الحريق.

 

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