فيديو: إصابتان بانفجار عرضي داخل منزل في رفح جنوب قطاع غزة

بدورها، أكدت مصادر صحفية، أن انفجاراً عرضياً وقع مساء اليوم السبت، داخل أحد المنازل في منطقة الحشاشين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأشارت المصادر الصحفية إلى أن حريقاً كبيراً اندلع داخل المنزل، نتيجة الانفجار، منوهة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت الإصابتين إلى مستشفى أبو يوسف النجار، كما وصلت سيارات الدفاع المدني، التي تحاول السيطرة على الحريق.