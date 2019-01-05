شاهد: صاحب محل عوّامة مشهور بغزة يضع فضلاته بجانب عبوات البيع والمواد الخام









وأعرب فريق التفتيش الصحي، عن أسفه لنشر صور بشعة، خاصة بهذا المحل، مؤكداً أنه سيعمل على "ردع هؤلاء التجار وأمثالهم من عديمي الضمير ومحاسبتهم بالقانون، وسيضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه إيذاء أبناء شعبنا".

















وأضاف: الأسوء ونتيجة عدم وجود مرحاض خاص بالمكان، وُجد أن صاحب المحل، يقضي حاجته للأسف بصورة غير حضارية، ولاتمت للإنسانية بشيء، في عبوات زجاجية وأكياس نايلون، ويحتفظ بها بجوار العبوات الخاصة بالبيع والمواد الخام".وأعرب فريق التفتيش الصحي، عن أسفه لنشر صور بشعة، خاصة بهذا المحل، مؤكداً أنه سيعمل على "ردع هؤلاء التجار وأمثالهم من عديمي الضمير ومحاسبتهم بالقانون، وسيضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه إيذاء أبناء شعبنا".

رام الله - دنيا الوطنكشف فريق التفتيش الصحي في مدينة غزة، النقاب عن أحد المحلات المشهورة بتقديم العصائر والحلويات والشتوية في المدينة، وهو في وضع "مزرٍ وسيّئ للغاية".وقال الفريق عبر حسابه على موقع (فيسبوك): "خلال جولة فريق التفتيش الصحي في مدينة غزة، تم إيقاف أحد المحلات المشهورة بتقديم العصائر والحلويات الشتوية كالعوّامة والحلب، حيث وُجدت السدّة التابعة للمحل في وضع مزرٍ وسيّئ، فيما كانت آثار الفئران موجودة في المكان".