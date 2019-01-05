الكيالي: قيمة فاتورة رواتب الموظفين 32 مليون دولار والمنحة لا تغطي سوى الثلث

وفي سياق آخر، أكد الكيالي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تحصّل ضرائب من غزة بقيمة 130 مليون دولار بشكل شهري، لافتاً إلى أن هناك حصة من المساعدات الدولية التي يشترط فيها الممول أن تصل لغزة مثل الأدوية وغيرها، أما المنح التي تصل لحكومة الوفاق لا يحول منها شيء إلى غزة.





وفيما يتعلق بالمعابر، قال الكيالي: "قبل تسليم المعابر، وصلنا لوضع مستقر، ولكن بعد التسليم انخفضت الإيرادات إلى النصف"، مضيفاً: "مع استلام المعابر من قبل حكومة التوافق، أصبح تحصيل التعلية الجمركية أضعاف ما كان التجار يدفعونه لمالية غزة، حيث كنا نراعي التجار ونقسط لهم، أما الآن فلا يوجد مراعاة لهم، والجمارك تزيد أضعاف ما كنا نحصله".





وأكد أنه بفعل الأزمة المالية وتسليم المعابر، فإن كل ما يتم تحصيله من قبل الوزارة، يتم صرفه باتجاه الرواتب والمصاريف التشغيلية.





وفي جانب آخر، قال الكيالي: "لم أكن عضواً في اللجنة الإدارية القانونية، والتي أنجزت ووصلت لاعتماد 20 ألف موظف على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن لم ينفذ شيء".





وأضاف: "من خلال زياراتنا لمصر، تم فتح باب التجارة معهم، فكثير من البضائع لا تدخل عن طريق الاحتلال، وإنما تدخل عن طريق مصر، وتحقق نوعاً من الإيراد يساعدنا في الحد من الأزمة".