شؤون فلسطينية

المفتي العام: الاثنين غرة شهر جمادى الأولى

المفتي العام: الاثنين غرة شهر جمادى الأولى
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الأحد 6 كانون الثاني 2019م هو المتمم لشهر ربيع الثاني لعام 1440هـ، وأن يوم الاثنين 7 كانون الثاني 2019م هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1440هـ.

ودعا الله العليّ القدير أن يجعله شهر خير ويمن وبركات على الأمتين العربية والإسلامية.


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