المفتي العام: الاثنين غرة شهر جمادى الأولى





ودعا الله العليّ القدير أن يجعله شهر خير ويمن وبركات على الأمتين العربية والإسلامية.







رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الأحد 6 كانون الثاني 2019م هو المتمم لشهر ربيع الثاني لعام 1440هـ، وأن يوم الاثنين 7 كانون الثاني 2019م هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1440هـ.