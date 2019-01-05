فيديو: الجيش الليبي يعثر على معمل متفجرات لتنظيم الدولة قرب غدوة

رام الله - دنيا الوطننشرت كتيبة (خالد بن الوليد) المشاركة في عملية (الكرامة) التي يشنها الجيش الوطني الليبي بقادة خليفة حفتر، فيديو يظهر معملا لتصنيع المتفجرات، قالت إنه تابع لتنظيم الدولة.وأظهر الفيديو، الذي نشرته الكتيبة على صفحتها في (فيسبوك) معملا كبيرا لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة تابعا للخلايا التي تم القضاء عليها في الأيام الماضية قرب منطقة غدوة، ويحتوي المعمل على مواد كيميائية ومواد قابلة للانفجار وعبوات ناسفة قيد التجهيز.ويشن الجيش الليبي عملية في منطقة غدوة والمزارع المحيطة بها، بعد تحريره 12 شخصا من الأسر، عثر عليهم داخل حاوية في المنطقة.