ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

رام الله - دنيا الوطنذكرت الشرطة الأمريكية، السبت، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأربعة آخرين أصيبوا، جراء إطلاق نار قرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا (غرب).وأفادت الشرطة أن الحادثة وقعت قرب صالة (غابل هاوس) للعبة البولينغ في مدينة تورانس، بحسب ما نقلت وكالة (أسوشييتد برس).وحثت الشرطة المتواجدين في المكان على الابتعاد عن موقع إطلاق النار.ولم تكشف السلطات عن الدوافع وراء إطلاق النار أو من قام بتنفيذه حتى الساعة (11:00 ت.غ).