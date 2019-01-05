النائبة زعبي تعلن عن عدم ترشّحها لانتخابات الكنيست القادمة



وكان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة، أعلن الأسبوع المقبل نيّته عدم الترشح أيضًا لانتخابات الكنيست المقبلة.



وتابعت بقولها: "لم أسيطر على مشاعر الحب أو الكراهيّة، الإعجاب أو الكره أو حتى الغيرة والحرب الشخصية ممن رأوني منافسة مهدّدة لما يمثّلونه، لكنني سيطرت على أمر واحد: ألا أترك أحدًا غير مبال بالمواقف التي مثّلتها وبالتصريحات التي عبّرت عنها. التحريض المتواصل، ومحاولة التخلّص المستمرة مني، هو بمثابة تقدير سياسي ومؤشر لقوّة المشروع والنموذج الذي أمثّله".واستأنفت زعبي قائلةً: "لقد أسندت أدائي السياسي إلى قناعة سياسيّة ثابتة وراسخة لدي، ولولا هذه القناعة لما قامت للتجمع قائمة. ألا وهي: أن تسيطر الضحيّة على استقلاليّة خطابها ونموذجها النضالي، دون ربطه باستحسان القامع، وأن تفصل بين نَفَس النضال الذي تحمله وبين موازين القوى التي تشكل واقعنا".وأضافت زعبي "وفي هذه المحطة من حياتي السياسية أقول، إنّني فخورة بكلّ ما فعلته، لقد مثّلت التجمع بكل الاستقامة الأخلاقيّة والسياسيّة التي أستطيعها، ومع الاستعداد لدفع كامل الثمن، وكنت سأكرّر، وسأكرّر، من أجل شعبي وقضيّته، كلّ التصريحات السياسيّة والاجتماعيّة التي أثارت التحريض عليّ، سواء من المجتمع الإسرائيلي أو من ظلاميّي شعبي أو ضعاف نفوسه ’الليبراليّين’. والمعركة مع هؤلاء أطول وأصعب وليست أقل خطورة على شعبنا وقوة نضاله".وعن الجانب الشخصي، قالت "وكاعتراف شخصي: لقد حملت تجربة السنوات العشر الأخيرة، الغنيّة سياسيًّا، غربة شديدة، لم أستطع حتى أن أنقلها أو أشارك بها أقرب المقرّبين لي. لقد عشت الكثير من محطات التحريض السياسي والاجتماعي، بشعورٍ قاس، وكان مصدر قوّتي الوحيدة هو قناعاتي السياسيّة ومسؤوليّتي بأن أمثّل المشروع والروح السياسيّة للحزب الذي أفتخر بالانتماء له، الحزب الذي يحرّر نضال الضحيّة وخطابها من سيطرة موازين القوى".وختمت زعبي قائلةً "في هذه اللحظة من حياتي، وبعد 10 سنوات مليئة وغنيّة بالنشاط والمواجهات والمشاعر والقسوة والدفء، آن الأوان لتغيير المكان، لكن ليس المسار، والعمل على تقوية التجمع الوطني الديمقراطي وما يحمله من مشروع وفكر وشخصيّة".