بولتون يصل "إسرائيل" للقاء نتنياهو ومناقشة عدة ملفات

رام الله - دنيا الوطنوصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مساء اليوم السبت إلى "إسرائيل".وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إن بولتون سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا ثم سينطلق من إسرائيل في وقت لاحق لزيارة تركيا".وكتب بولتون عبر حسابه على (تويتر): نتطلع إلى الاجتماع مع كبار المسؤولين الإسرائيليين غدا لمناقشة مجموعة من الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الالتزام الأمريكي الدائم بأمن إسرائيل".وحذر بولتون قبل هبوطه في "إسرائيل" الحكومة السورية من استغلال الانسحاب العسكري الأمريكي لاستخدام الأسلحة الكيماوية.وأضاف بولتون للصحفيين على متن طائرته: "كما فعلنا مرتين في الماضي فإن استخدام الأسلحة الكيماوية سيؤدي إلى رد قاس من جانبنا، ونحن لا نريد أن يرى نظام الأسد انسحاباً من سوريا وانخفاضاً في معارضتنا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل".