دولي

بولتون يصل "إسرائيل" للقاء نتنياهو ومناقشة عدة ملفات

بولتون يصل "إسرائيل" للقاء نتنياهو ومناقشة عدة ملفات
رام الله - دنيا الوطن
وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مساء اليوم السبت إلى "إسرائيل".

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إن بولتون سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا ثم سينطلق من إسرائيل في وقت لاحق لزيارة تركيا".

وكتب بولتون عبر حسابه على (تويتر): نتطلع إلى الاجتماع مع كبار المسؤولين الإسرائيليين غدا لمناقشة مجموعة من الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الالتزام الأمريكي الدائم بأمن إسرائيل".

وحذر بولتون قبل هبوطه في "إسرائيل" الحكومة السورية من استغلال الانسحاب العسكري الأمريكي لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأضاف بولتون للصحفيين على متن طائرته: "كما فعلنا مرتين في الماضي فإن استخدام الأسلحة الكيماوية سيؤدي إلى رد قاس من جانبنا، ونحن لا نريد أن يرى نظام الأسد انسحاباً من سوريا وانخفاضاً في معارضتنا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل".

أخبار ذات صلة

النائب العام الإسرائيلي يؤيد تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة

النائب العام الإسرائيلي يؤيد تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة

ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

أكبر جيش في العالم يتأهب &#34;للمعارك&#34;

أكبر جيش في العالم يتأهب "للمعارك"

كندا تُحقق بتحويل أموال للجيش الإسرائيلي ومشاريع للاحتلال بالضفة

كندا تُحقق بتحويل أموال للجيش الإسرائيلي ومشاريع للاحتلال بالضفة

ترامب يُلوّح بإعلان حالة الطوارئ في البلاد

ترامب يُلوّح بإعلان حالة الطوارئ في البلاد

الرئيس البرازيلي: إيران المعارضة الرئيسية لنقل سفارتنا للقدس وليس العرب

الرئيس البرازيلي: إيران المعارضة الرئيسية لنقل سفارتنا للقدس وليس العرب

الحكومة الفرنسية تصف محتجي السترات الصفراء بـ &#34;المحرضين&#34;

الحكومة الفرنسية تصف محتجي السترات الصفراء بـ "المحرضين"

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة في الشرق الأوسط منتصف الأسبوع الجاري

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة في الشرق الأوسط منتصف الأسبوع الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

المفتي العام: الاثنين غرة شهر جمادى الأولى

المفتي العام: الاثنين غرة شهر جمادى الأولى

المطران حنا: جريمة العصر الإسرائيلية تتمثل باستهداف القدس

المطران حنا: جريمة العصر الإسرائيلية تتمثل باستهداف القدس

نائب نقيب المحامين: نطالب الأجهزة الأمنية ملاحقة المعتدين على تلفزيون فلسطين

نائب نقيب المحامين: نطالب الأجهزة الأمنية ملاحقة المعتدين على تلفزيون فلسطين

وقفة رسمية وشعبية تنديدا بجريمة الاعتداء على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

وقفة رسمية وشعبية تنديدا بجريمة الاعتداء على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة أجهزة حماس استدعاء الصحفيين واعتقالهم

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة أجهزة حماس استدعاء الصحفيين واعتقالهم

الحمد الله: حماس مسؤولة عما جرى بغزة وعليها الكشف عن الجناة بسرعة

الحمد الله: حماس مسؤولة عما جرى بغزة وعليها الكشف عن الجناة بسرعة

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 187 مطلوباً الأسبوع الماضي

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 187 مطلوباً الأسبوع الماضي

صيدم: ماضون في تعزيز غرف المصادر لدمج المزيد من الطلبة في التعليم

صيدم: ماضون في تعزيز غرف المصادر لدمج المزيد من الطلبة في التعليم

منوعات

فيديو من حفل عمرو دياب كشف بوضوح حقيقة انفصاله عن دينا الشربيني

فيديو من حفل عمرو دياب كشف بوضوح حقيقة انفصاله عن دينا الشربيني

كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميغان: &#34;استخدمتني للتسلق&#34;

كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميغان: "استخدمتني للتسلق"

حليمة بولند تزورُ مرتضى منصور.. والأخير: &#34;مش عايز أروح في داهية&#34;

حليمة بولند تزورُ مرتضى منصور.. والأخير: "مش عايز أروح في داهية"

صورة صدمت الجمهور.. كيف كان شكل هازال كايا قبل الشهرة؟

صورة صدمت الجمهور.. كيف كان شكل هازال كايا قبل الشهرة؟

شاركت في &#34;جميل وهنا&#34;.. النجمة الأربعينية تزوجت للمرة الثانية

شاركت في "جميل وهنا".. النجمة الأربعينية تزوجت للمرة الثانية

نجمة تركية تُهاجم نساء محجبات وتصورهن رغماً عنهن

نجمة تركية تُهاجم نساء محجبات وتصورهن رغماً عنهن

شاهد: أمل عرفة ترقص في المطبخ وابنتها تنشر الفيديو

شاهد: أمل عرفة ترقص في المطبخ وابنتها تنشر الفيديو

تامر أمين يُهاجم شيرين بسبب تصرفها بآخر حفلاتها.. ويطالب بإتخاذ موقف حاسم ضدها

تامر أمين يُهاجم شيرين بسبب تصرفها بآخر حفلاتها.. ويطالب بإتخاذ موقف حاسم ضدها

مونيا تُهاجم &#34;فجر السعيد&#34; بسبب إسرائيل: &#34;أكون رقاصة ولا خاينة متلك&#34;

مونيا تُهاجم "فجر السعيد" بسبب إسرائيل: "أكون رقاصة ولا خاينة متلك"

ممثل مصري شهير يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

ممثل مصري شهير يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

عربي

فيديو: الجيش الليبي يعثر على معمل متفجرات لتنظيم الدولة قرب غدوة

فيديو: الجيش الليبي يعثر على معمل متفجرات لتنظيم الدولة قرب غدوة

قرار رئاسي بـ &#34;تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد&#34; بتونس

قرار رئاسي بـ "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد" بتونس

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة