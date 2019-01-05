شؤون فلسطينية

الحلو: اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية على كافة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

الحلو: اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية على كافة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو الاتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية على كافة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الحلو، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت: "إن المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي ستتواصل حتى يتم التوصل إلى اتفاق مقبول من الجميع، مؤكداً أن التعديلات ستكون شاملة".

وأشار الحلو إلى أن العمل يجري على صياغة قانون عادل وشامل ويحافظ على ديمومته ويضمن حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي وأرباب العمل والعمال.

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