السيسي: سنواصل جهودنا مع الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة





وأكد السيسي، على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر وفلسطين، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



من جانبه، قال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: "إن الرئيس محمود عباس أعرب من جانبه عن خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مشيدا في ذلك الإطار بالمساعي المصرية المُقدرة في إطار جهود تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية".



وأضاف: "إن الرئيس محمود عباس أكد حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".





وتابع راضي بقوله: "إن اللقاء شهد تباحثاً حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام، وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية".





كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين الرئيسين.



جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، عقب اللقاء الذي عقد بين الرئيس محمود عباس والرئيس السيسي في قصر الاتحادية.