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  • داخلية غزة: لن تسمح لأحد بالعبث بحالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة

  • داخلية غزة: هدف الاشخاص في اعتدائهم هو قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية

  • داخلية غزة: عددا من الاشخاص دخلوا مقر التلفزيون صباح أمس الجمعة وحطموا بعض محتوياته

  • داخلية غزة: تم التعرف على هوية الاشخاص الذي ارتكبوا الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين

  • داخلية غزة: مرتكبو الاعتداء بمقر تلفزيون فلسطين خمسة من موظفي السلطة

شؤون فلسطينية

داخلية غزة: مرتكبو الاعتداء بمقر تلفزيون فلسطين خمسة من موظفي السلطة

داخلية غزة: مرتكبو الاعتداء بمقر تلفزيون فلسطين خمسة من موظفي السلطة
رام الله - دنيا الوطن
اكدت وزارة الداخلية والامن الوطني، أنه من خلال التحقيق وتتبع كاميرات المراقبة، تم التعرف على هوية الاشخاص الذي ارتكبوا الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، أمس الجمعة.

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن مرتكبي الاعتداء عددهم خمسة اشخاص، وينتمون لحركة فتح، وجميعهم من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية الذين قُطعت رواتبهم مؤخرا، مبينة في الوقت ذاته ان أحدهم يعمل موظفا في تلفزيون فلسطين، تم قطع راتبه الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها: "بعد وقوع الحادث في مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة صباح أمس الجمعة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، بالرغم من عدم تعاون إدارة التلفزيون مع الأجهزة الأمنية، وامتناعها عن تقديم المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديها حول الحادث".

وحول تفاصيل الحادث، أشارت الوزارة أنه من خلال التحقيق، فقد تبين أن عددا من الاشخاص دخلوا مقر التلفزيون، صباح أمس الجمعة، وحطموا بعض محتوياته.

واعلنت الوزارة في بيانها، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الخمسة، حيث تم توقيفهم جميعا، ومن خلال التحقيق معهم تبين ان الدافع الاساسي وراء اعتدائهم، هو قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.

واستنكرت الوزارة، توزيع الاتهامات الباطلة هنا وهناك، فور وقوع الحادث، وشن حملة إعلامية تحريضية، بالرغم من معرفة إدارة تلفزيون فلسطين بالاشخاص الذي نفذوا هذا الفعل، لافتة إلى انهم دخلوا المقر مكشوفي الوجه وعرّفوا عن أنفسهم، حيث أن أحدهم من موظفي التلفزيون نفسه.

وقالت الوزارة: "إن وزارة الداخلية والامن الوطني، لن تسمح لأحد بالعبث بحالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وستتخذ كل الاجراءات اللازمة في سبيل ذلك".

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