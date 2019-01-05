عربي

عُمان للفلسطينيين والإسرائيليين: انسوا الماضي وضعوا آلية لتحقيق مبادئ السلام

عُمان للفلسطينيين والإسرائيليين: انسوا الماضي وضعوا آلية لتحقيق مبادئ السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي بن عبد الله: إن فلسفة بلاده، تقوم على مبدأ السلام مع الأمم المحبّة والمؤمنة بالسلام، وأنها لا تتدخل في شؤون الغير، ولا تسمح للغير بأن يتدخل في شؤونها كذلك.

وذكر بن علوي في حديث تلفزيوني، نقلته وكالة الأنباء العُمانية: "أن فلسفة السلطنة هي السلام ثم السلام، لكل الأمم التي تشاركنا معنى السلام، ولكل أمة الحق في أن تعمل بالنظام الذي يتواءم معها حيث إن هناك حدودًا لا تستطيع أي دولة أن تتعداها، ونحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى كما أننا لا نقبل أن يتدخل أحدٌ في شؤوننا، ونحن نعمل مع الغير على تكوين شراكة وصداقة مع الآخر".

وأضاف: ينبغي على الإسرائيليين والفلسطينيين التخلى عن الماضي وحل مشاكلهم، والأولوية القصوى الآن هي وضع آلية لتحقيق مبادئ السلام والتعايش.

وحول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسلطنة، وكيف ترى بقية الدول العربية هذه الزيارة، أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده تحاول إيجاد حل لهذه الخلافات وهذه ليست أولوية، فالأولوية إيجاد آليات تجعل الناس يتقبلون مبادئ السلام والتعايش، وبأن مسقط تسعى لاكتشاف مواقع الخلاف بين جميع الأطراف.

وردا على سؤال حول لقاء سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مع نتنياهو، وهل تؤدي هذه المحادثات إلى السلام، أضاف بن علوي "أن هذا الأمر يعتمد على الجانبين بسبب الإرث التاريخي، مبينا أن المشكلة تكمن في الاحتكام إلى الجوانب التاريخية المتعلقة بالأرض وتاريخها، وعليهم توسيع هذه الزاوية الضيقة والخروج منها والنظر إلى المستقبل وعدم العودة إلى الماضي".

أخبار ذات صلة

السعودية تَرُدُّ على صحيفة أمريكية بشأن تجنيدها للأطفال بحرب اليمن

السعودية تَرُدُّ على صحيفة أمريكية بشأن تجنيدها للأطفال بحرب اليمن

الأمم المتحدة: إجراءات محاكمة قتلة خاشقجي غير كافية والمطلوب تحقيق دولي

الأمم المتحدة: إجراءات محاكمة قتلة خاشقجي غير كافية والمطلوب تحقيق دولي

قرار رئاسي بـ &#34;تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد&#34; بتونس

قرار رئاسي بـ "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد" بتونس

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

شبكة &#34;سي بي أس&#34;: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

المطران حنا: جريمة العصر الإسرائيلية تتمثل باستهداف القدس

المطران حنا: جريمة العصر الإسرائيلية تتمثل باستهداف القدس

نائب نقيب المحامين: نطالب الأجهزة الأمنية ملاحقة المعتدين على تلفزيون فلسطين

نائب نقيب المحامين: نطالب الأجهزة الأمنية ملاحقة المعتدين على تلفزيون فلسطين

وقفة رسمية وشعبية تنديدا بجريمة الاعتداء على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

وقفة رسمية وشعبية تنديدا بجريمة الاعتداء على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة أجهزة حماس استدعاء الصحفيين واعتقالهم

نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة أجهزة حماس استدعاء الصحفيين واعتقالهم

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 187 مطلوباً الأسبوع الماضي

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 187 مطلوباً الأسبوع الماضي

صيدم: ماضون في تعزيز غرف المصادر لدمج المزيد من الطلبة في التعليم

صيدم: ماضون في تعزيز غرف المصادر لدمج المزيد من الطلبة في التعليم

مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين في 173 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين في 173 حادث سير الأسبوع الماضي

شعث: نعمل على عقد المؤتمر العالمي المُوحد لجالياتنا قبل نهاية العام

شعث: نعمل على عقد المؤتمر العالمي المُوحد لجالياتنا قبل نهاية العام

منوعات

فيديو من حفل عمرو دياب كشف بوضوح حقيقة انفصاله عن دينا الشربيني

فيديو من حفل عمرو دياب كشف بوضوح حقيقة انفصاله عن دينا الشربيني

كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميغان: &#34;استخدمتني للتسلق&#34;

كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميغان: "استخدمتني للتسلق"

حليمة بولند تزورُ مرتضى منصور.. والأخير: &#34;مش عايز أروح في داهية&#34;

حليمة بولند تزورُ مرتضى منصور.. والأخير: "مش عايز أروح في داهية"

صورة صدمت الجمهور.. كيف كان شكل هازال كايا قبل الشهرة؟

صورة صدمت الجمهور.. كيف كان شكل هازال كايا قبل الشهرة؟

شاركت في &#34;جميل وهنا&#34;.. النجمة الأربعينية تزوجت للمرة الثانية

شاركت في "جميل وهنا".. النجمة الأربعينية تزوجت للمرة الثانية

نجمة تركية تُهاجم نساء محجبات وتصورهن رغماً عنهن

نجمة تركية تُهاجم نساء محجبات وتصورهن رغماً عنهن

شاهد: أمل عرفة ترقص في المطبخ وابنتها تنشر الفيديو

شاهد: أمل عرفة ترقص في المطبخ وابنتها تنشر الفيديو

تامر أمين يُهاجم شيرين بسبب تصرفها بآخر حفلاتها.. ويطالب بإتخاذ موقف حاسم ضدها

تامر أمين يُهاجم شيرين بسبب تصرفها بآخر حفلاتها.. ويطالب بإتخاذ موقف حاسم ضدها

مونيا تُهاجم &#34;فجر السعيد&#34; بسبب إسرائيل: &#34;أكون رقاصة ولا خاينة متلك&#34;

مونيا تُهاجم "فجر السعيد" بسبب إسرائيل: "أكون رقاصة ولا خاينة متلك"

ممثل مصري شهير يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

ممثل مصري شهير يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

عربي

قرار رئاسي بـ &#34;تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد&#34; بتونس

قرار رئاسي بـ "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد" بتونس

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

شبكة &#34;سي بي أس&#34;: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع