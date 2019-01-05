غدا.. منخفض جوي شديد البرودة يصل الاراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد ليث العلامي الراصد الجوي، أن منخفضاً جوياً شديد البرودة يصل الاراضي الفلسطينية غدا الأحد.
وأشار العلامي، إلى أن المنخفض الجوي، سيكون مصحوبا برياح شديدة محملة بالغبار والأتربة في جنوب ووسط فلسطين بالنهار.
ونوه الراصد الجوي إلى أنه تساقط الأمطار سيبدأ في شمال ووسط فلسطين، وبشكل متفرق في الجنوب مع ساعات المساء والليل، ويستمر حتى فجر الاثنين.
وشهدت الاراضي الفلسطينية الفترة الماضية عدة منخفضات جوية، حيث تساقط الامطار والتي كانت مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.
أفاد ليث العلامي الراصد الجوي، أن منخفضاً جوياً شديد البرودة يصل الاراضي الفلسطينية غدا الأحد.
وأشار العلامي، إلى أن المنخفض الجوي، سيكون مصحوبا برياح شديدة محملة بالغبار والأتربة في جنوب ووسط فلسطين بالنهار.
ونوه الراصد الجوي إلى أنه تساقط الأمطار سيبدأ في شمال ووسط فلسطين، وبشكل متفرق في الجنوب مع ساعات المساء والليل، ويستمر حتى فجر الاثنين.
وشهدت الاراضي الفلسطينية الفترة الماضية عدة منخفضات جوية، حيث تساقط الامطار والتي كانت مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.
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