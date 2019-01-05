غدا.. منخفض جوي شديد البرودة يصل الاراضي الفلسطينية



ونوه الراصد الجوي إلى أنه تساقط الأمطار سيبدأ في شمال ووسط فلسطين، وبشكل متفرق في الجنوب مع ساعات المساء والليل، ويستمر حتى فجر الاثنين.



وشهدت الاراضي الفلسطينية الفترة الماضية عدة منخفضات جوية، حيث تساقط الامطار والتي كانت مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد ليث العلامي الراصد الجوي، أن منخفضاً جوياً شديد البرودة يصل الاراضي الفلسطينية غدا الأحد.وأشار العلامي، إلى أن المنخفض الجوي، سيكون مصحوبا برياح شديدة محملة بالغبار والأتربة في جنوب ووسط فلسطين بالنهار.