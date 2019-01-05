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شؤون فلسطينية

المطران حنا: جريمة العصر الإسرائيلية تتمثل باستهداف القدس

المطران حنا: جريمة العصر الإسرائيلية تتمثل باستهداف القدس
المطران عطا الله حنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفدا إعلاميا ايرلنديا، حيث رافقهم المطران في جولة داخل البلدة القديمة من القدس ومن ثم استقبلهم في كنيسة القيامة حيث كانت له كلمة ترحيبية امام هذا الوفد الإعلامي الذي وصل الى فلسطين التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وضع المطران حنا، الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تستهدف الحجر والبشر، كما انها تستهدف المقدسات وأبناء الشعب الفلسطيني في كافة مفاصل حياتهم.

وناشد المطران، وسائل الإعلامي في العالم، بضرورة ان تهتم بما يحدث في مدينة القدس وما يحدث في المدينة المقدسة انما هي جريمة العصر وهي نكبة جديدة متجددة تستهدف هذه المدينة المقدسة والتي نعتبرها كفلسطينيين العاصمة الروحية والوطنية وحاضنة اهم المقدسات المسيحية والإسلامية.

وقال: الفلسطينيون تعرضوا لكثير من المظالم وما زالوا حتى اليوم يعانون من تبعات النكبات والنكسات التي حلت بهم وهم يُستهدفون ويُظلمون لانهم فلسطينيون متمسكون بحقوقهم ومتشبثون بانتماءهم لهذه الأرض المقدسة.

وأضاف حنا: نادوا بأن تتحقق العدالة في هذه الأرض هذه العدالة المغيبة بسبب سياسات الاحتلال والعدالة في مفهوم تعني ان يزول الاحتلال وان ينعم الشعب الفلسطيني، بالحرية التي يستحقها والتي ناضل وكافح في سبيلها وما زال والتي من اجلها قدم التضحيات الجسام.

وفي نهاية اللقاء، قدم المطران، للوفد تقريرا تفصيليا عن أحوال مدينة القدس، كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات وقدم للوفد بعض الاقتراحات العملية حول الدور المأمول من وسائل الاعلام حول القضية الفلسطينية ومدينة القدس بشكل خاص.

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