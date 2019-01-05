نائب نقيب المحامين: نطالب الأجهزة الأمنية ملاحقة المعتدين على تلفزيون فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، عبد العزيز الغلاييني ان جريمة الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين في غزة، هو اعتداء سافر على الاعلام الوطني الذي يمثل الشعب الفلسطيني في كل مكان.وطالب نائب نقيب المحامين، كافة الجهات والاجهزة الامنية في قطاع غزة ملاحقة المعتدين علي مقر تلفزيون فلسطين وتقديمهم للعدالة، لما اقترفوه من فعل أدى لتدمير الممتلكات عامة.ودعا نائب نقيب المحامين الاجهزة الامنية في قطاع غزة، اخذ زمام الامور وتكثيف الاجراءات اللازمة لحماية كافة المقرات الحكومية والمؤسسات الوطنية، معربا عن اسفه الشديد في سهولة تمكن هؤلاء المقتحمين من اقتحام المقر وتدمير مقدراته الهندسية بطريقه تدلل علي بغظهم الوطني وخروجهم عن السلوك العام.واعلن نائب نقيب المحامين، استعداد نقابة المحامين استضافة طواقم تلفزيون فلسطين وصوت فلسطين لدى مقرها الرئيسي في غزة وذلك دعما لهذا المنبر الاعلامي الوطني لكي يستمر في اداء واجبه بدون اي انقطاع.