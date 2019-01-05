وقفة رسمية وشعبية تنديدا بجريمة الاعتداء على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات الصحفيين وشخصيات رسمية، في وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، اليوم السبت، ضد الاعتداء الذي تعرض له مقر الهيئة في قطاع غزة، وتدمير محتوياته، محملين سلطة الامر الوقع في غزة "حماس" المسؤولية عن هذه الجريمة.وشارك في الوقفة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ورئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الوزير وليد عساف، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.