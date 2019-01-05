نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة أجهزة حماس استدعاء الصحفيين واعتقالهم

رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة، مواصلة أجهزة حماس استدعاء الزملاء الصحفيين في قطاع غزة، وزجهم في أتون الخلافات الداخلية، ما يشكل تهديداً صريحاً للعمل الإعلامي وحرية الوصول إلى المعلومات، وانتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني.وفي إفادات منفصلة من الزملاء الصحفيين، استدعى جهاز الأمن الداخلي واعتقل الزملاء: لؤي الغول، مدير نقابة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والزميل الصحفي سامح الجدي، والزميل الصحفي، عاهد فروانة ، فيما استدعى جهاز المباحث في منطقة النصيرات الزميل الصحفي أحمد اللوح.وأجبر جهاز المباحث الصحفي أحمد اللوح على التوقيع على تعهد بعدم نشر أي أخبار تتعلق بانطلاقة الثورة الفلسطينية أو أخبار تتعلق بتلفزيون فلسطين، وحركة فتح، والحضور إلى مقر المباحث عند الطلب.وإذ تستنكر نقابة الصحفيين بشدة، هذه الإجراءات والممارسات التعسفية التي تقوم بها أجهزة حماس، فإنها تطالبها بضرورة الإفراج الفوري عن كافة الزملاء، ووقف الحملة التي تستهدف الصحفيين.وطالبت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات الحقوقية، بالضغط على حركة حماس؛ لوقف هذه الممارسات، والإفراج عن كافة الزملاء فوراً.