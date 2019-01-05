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شؤون فلسطينية

الحمد الله: حماس مسؤولة عما جرى بغزة وعليها الكشف عن الجناة بسرعة

الحمد الله: حماس مسؤولة عما جرى بغزة وعليها الكشف عن الجناة بسرعة
رامي الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
حمّل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم السبت: حركة حماس، المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، عن حادثة اقتحام مقر تلفزيون فلسطين في غزة، وما حدث به من تخريب ودمار.

وقال في كلمة له: "باسم الرئيس محمود عباس وباسم الحكومة الفلسطينية، نستنكر هذا العمل الجبان، وغير الفلسطيني، والذي ينافي كافة المعاير والأخلاق والثوابت"، مضيفاً: أن "تلفزيون فلسطين هو ملك الشعب الفلسطيني، وليس ملك فصيل أو فئة أو حركة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "هذا مال عام، ومن قام بهذا العمل الجبان هو غير فلسطيني، ومن هنا وعلى سلطة الأمر الواقع سلطة حماس، أن تكشف عن هؤلاء الجبناء، الذين قاموا بهذا العمل الجبان، ونحمّلها المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن هذا العمل غير الفلسطيني، وغير الأخلاقي".

وأكد الحمد الله "نبلغ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والمشرف العام عليها، أن توجيهات الرئيس هي أن نقوم بتوفير كافة المستلزمات لهذا المبنى، الذي تم الاعتداء عليه بالأمس، وأقول: إن هذا التلفزيون، هو الذي نقل معاناة شعبنا في (الخان الأحمر) ومسيرات العودة، ودافع عن حماس، عندما كانت تُتهم بالإرهاب في الأمم المتحدة".

وتابع: "هو منبر من منابر السيادة الفلسطينية، وأن الحكمة أن نقف صفاً واحداً مع أبناء الشعب الفلسطيني، ونحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير، ومرة أخرى على حماس أن تكشف عن الفاعلين بالسرعة الممكنة، لأنها هي سلطة الأمر الواقع، نحن في غزة ليس لنا أي سيطرة أو سلطة".

وجددّ تأكيده بأن حماس هي المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليها أن تكشف عن الجناة والفاعلين وتقديمهم للمحاسبة.

 

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