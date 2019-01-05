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شؤون فلسطينية

مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين في 173 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين في 173 حادث سير الأسبوع الماضي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 127 آخرون بجروح، جراء 173 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 173 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين، وصفت إصابة واحدة منهم بالخطيرة و13 بالمتوسطة و113 بالطفيفة.

وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 8135 مركبة، وأنزلت عن الشارع 82 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3056 مخالفة مرورية، وحجزت 702 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 64 مركبات غير قانونية.

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