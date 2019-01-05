الرئيسان عباس والسيسي يبحثان آخر جهود المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.وبحث الرئيس عباس مع نظيره السيسي آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، ودور الأشقاء العرب في دعم الموقف الفلسطيني في كافة المحافل.كما تناول الاجتماع ملف المصالحة الداخلية، والدور الكبير الذي تقوم به الشقيقة مصر في تقريب الأمور، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين.وحضر الاجتماع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومن الجانب المصري، وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، والناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.