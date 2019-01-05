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دولي

ترامب يُلوّح بإعلان حالة الطوارئ في البلاد

ترامب يُلوّح بإعلان حالة الطوارئ في البلاد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مؤكداً أنه لن يحتاج إلى موافقة الكونغرس من أجل ذلك.

وفشل ترامب وزعماء الديمقراطيين في اجتماع بالبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق، ينهي إغلاقاً جزئياً للحكومة، وسط خلاف بشأن تمويل الجدار، وفق (الميادين).

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، أن أزمة الحدود مع المكسيك لا يمكن حلها في ظل الإغلاق الحكومي.

أما زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، فنقل عن ترامب استعداده لإبقاء الحكومة مغلقة لشهور أو حتى سنوات.

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