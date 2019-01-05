طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن السفر غدًا "سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية من كشف (1/2) والحافلتان الثالثة والرابعة"، داعيةً المسافرين المعنيين بالتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوّهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.