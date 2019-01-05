عاجل

  • نقابة الصحفيين تستنكر مواصلة اجهزة حماس استدعاء الصحفيين واعتقالهم

  • كندا تُحقق بتحويل أموال للجيش الإسرائيلي ومشاريع للاحتلال بالضفة

  • وفاة الطفل محمد حامد فرينة (7 أعوام) سكان شارع النفق إثر صدمه بسيارة

شؤون فلسطينية

شعث: نعمل على عقد المؤتمر العالمي المُوحد لجالياتنا قبل نهاية العام

شعث: نعمل على عقد المؤتمر العالمي المُوحد لجالياتنا قبل نهاية العام
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور نبيل شعث، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، في مكتبه بمقر منظمة التحرير، اليوم السبت، الدكتور علي القادي، رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، حيث جرى البحث في سبل توحيد دور الجاليات الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية، بما يقود إلى تفعيل الجاليات، واستنهاض جهودها وتعزيز حضورها ودورها في دعم قضيتنا الوطنية.

وأكد شعث على أهمية توحيد الجاليات الفلسطينية في الشتات، موضحاً أهمية المهام والمسؤوليات التي تنهض بها دائرة شؤون المغتربين، وتعمل على إنجازها، وفي مقدمتها توحيد الجاليات الفلسطينية المنتشرة في العالم، في جسم واحد، لتسهيل إشراكهم في صنع القرار بالمرحلة المقبلة، التي تحتاج فيها القضية الفلسطينية لتوحيد كل الجهود، وتجنيد كل الطاقات والقنوات كي تصبّ في إناء واحد.

وعرض شعث مبادرته لتوحيد الجاليات الفلسطينية في الشتات والمهجر على أسس وطنية ديمقراطية، والتي تقوم على التدرّج في عقد المؤتمرات التوحيدية بدءاً من المدينة، فالمقاطعة، ومن ثم الدولة، ومنها إلى اتحادات قارّية، وصولاً لاتحاد فيدرالي عالمي للجاليات.

وأوضح شعث، أنه عرض هذه المبادرة على رؤساء وقيادات الاتحادات والفيدراليات القائمة، كما على ممثلي الفصائل الوطنية والاتحادات الشعبية وعدد كبير من المهتمين والناشطين، وفي وسائل الإعلام، وتلقى ردود فعل إيجابية مشجعة، معربا عن ثقته في أن تتوج هذه العملية الوطنية الكبرى بعقد المؤتمر الأول للاتحاد العالمي للجاليات الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري 2019.

وأشاد شعث خلال اللقاء بالدور المميز لذي تضطلع به جالياتنا في دعم مسيرة ونضال شعبنا، لتحقيق آماله وحقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال وتقرير المصير، مشيداً بالجهود التي بذلت لإنجاح مؤتمر روما بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

كما جرى استعراض مفصل لأوضاع الجاليات الفلسطينية في أوروبا، مؤكدين على ضرورة استثمار طاقات وإمكانيات أبناء الجالية، بما يخدم القضية الفلسطينية على الساحة الأوروبية.

أخبار ذات صلة

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 187 مطلوباً الأسبوع الماضي

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 187 مطلوباً الأسبوع الماضي

صيدم: ماضون في تعزيز غرف المصادر لدمج المزيد من الطلبة في التعليم

صيدم: ماضون في تعزيز غرف المصادر لدمج المزيد من الطلبة في التعليم

مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين في 173 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين في 173 حادث سير الأسبوع الماضي

الرئيسان عباس والسيسي يبحثان آخر جهود المصالحة الفلسطينية

الرئيسان عباس والسيسي يبحثان آخر جهود المصالحة الفلسطينية

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأحد

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأحد

فتح بغزة: ما يَحدث الآن يُعزز صلابة الفتحاويين وقدرتهم على تجاوز الصعاب

فتح بغزة: ما يَحدث الآن يُعزز صلابة الفتحاويين وقدرتهم على تجاوز الصعاب

أبو شهلا: سنُرسل الصيغ النهائية لتعديلات &#34;الضمان&#34; للرئيس خلال أيام

أبو شهلا: سنُرسل الصيغ النهائية لتعديلات "الضمان" للرئيس خلال أيام

مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 187 مطلوباً الأسبوع الماضي

32 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 187 مطلوباً الأسبوع الماضي

صيدم: ماضون في تعزيز غرف المصادر لدمج المزيد من الطلبة في التعليم

صيدم: ماضون في تعزيز غرف المصادر لدمج المزيد من الطلبة في التعليم

مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين في 173 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 127 آخرين في 173 حادث سير الأسبوع الماضي

شعث: نعمل على عقد المؤتمر العالمي المُوحد لجالياتنا قبل نهاية العام

شعث: نعمل على عقد المؤتمر العالمي المُوحد لجالياتنا قبل نهاية العام

فتح بغزة: ما يَحدث الآن يُعزز صلابة الفتحاويين وقدرتهم على تجاوز الصعاب

فتح بغزة: ما يَحدث الآن يُعزز صلابة الفتحاويين وقدرتهم على تجاوز الصعاب

مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

إسرائيل تقلص عدد التصاريح للمزارعين الفلسطينيين في منطقة التماس

إسرائيل تقلص عدد التصاريح للمزارعين الفلسطينيين في منطقة التماس

مشروع استيطاني يحمل اسم (اي 2 ) يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني

مشروع استيطاني يحمل اسم (اي 2 ) يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني

منوعات

كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميغان: &#34;استخدمتني للتسلق&#34;

كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميغان: "استخدمتني للتسلق"

حليمة بولند تزورُ مرتضى منصور.. والأخير: &#34;مش عايز أروح في داهية&#34;

حليمة بولند تزورُ مرتضى منصور.. والأخير: "مش عايز أروح في داهية"

صورة صدمت الجمهور.. كيف كان شكل هازال كايا قبل الشهرة؟

صورة صدمت الجمهور.. كيف كان شكل هازال كايا قبل الشهرة؟

شاركت في &#34;جميل وهنا&#34;.. النجمة الأربعينية تزوجت للمرة الثانية

شاركت في "جميل وهنا".. النجمة الأربعينية تزوجت للمرة الثانية

نجمة تركية تُهاجم نساء محجبات وتصورهن رغماً عنهن

نجمة تركية تُهاجم نساء محجبات وتصورهن رغماً عنهن

شاهد: أمل عرفة ترقص في المطبخ وابنتها تنشر الفيديو

شاهد: أمل عرفة ترقص في المطبخ وابنتها تنشر الفيديو

تامر أمين يُهاجم شيرين بسبب تصرفها بآخر حفلاتها.. ويطالب بإتخاذ موقف حاسم ضدها

تامر أمين يُهاجم شيرين بسبب تصرفها بآخر حفلاتها.. ويطالب بإتخاذ موقف حاسم ضدها

مونيا تُهاجم &#34;فجر السعيد&#34; بسبب إسرائيل: &#34;أكون رقاصة ولا خاينة متلك&#34;

مونيا تُهاجم "فجر السعيد" بسبب إسرائيل: "أكون رقاصة ولا خاينة متلك"

ممثل مصري شهير يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

ممثل مصري شهير يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

بعد انفصال دام عام ونصف.. هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

بعد انفصال دام عام ونصف.. هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

عربي

قرار رئاسي بـ &#34;تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد&#34; بتونس

قرار رئاسي بـ "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد" بتونس

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

شبكة &#34;سي بي أس&#34;: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع