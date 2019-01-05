شعث: نعمل على عقد المؤتمر العالمي المُوحد لجالياتنا قبل نهاية العام

رام الله - دنيا الوطناستقبل الدكتور نبيل شعث، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، في مكتبه بمقر منظمة التحرير، اليوم السبت، الدكتور علي القادي، رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، حيث جرى البحث في سبل توحيد دور الجاليات الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية، بما يقود إلى تفعيل الجاليات، واستنهاض جهودها وتعزيز حضورها ودورها في دعم قضيتنا الوطنية.وأكد شعث على أهمية توحيد الجاليات الفلسطينية في الشتات، موضحاً أهمية المهام والمسؤوليات التي تنهض بها دائرة شؤون المغتربين، وتعمل على إنجازها، وفي مقدمتها توحيد الجاليات الفلسطينية المنتشرة في العالم، في جسم واحد، لتسهيل إشراكهم في صنع القرار بالمرحلة المقبلة، التي تحتاج فيها القضية الفلسطينية لتوحيد كل الجهود، وتجنيد كل الطاقات والقنوات كي تصبّ في إناء واحد.وعرض شعث مبادرته لتوحيد الجاليات الفلسطينية في الشتات والمهجر على أسس وطنية ديمقراطية، والتي تقوم على التدرّج في عقد المؤتمرات التوحيدية بدءاً من المدينة، فالمقاطعة، ومن ثم الدولة، ومنها إلى اتحادات قارّية، وصولاً لاتحاد فيدرالي عالمي للجاليات.وأوضح شعث، أنه عرض هذه المبادرة على رؤساء وقيادات الاتحادات والفيدراليات القائمة، كما على ممثلي الفصائل الوطنية والاتحادات الشعبية وعدد كبير من المهتمين والناشطين، وفي وسائل الإعلام، وتلقى ردود فعل إيجابية مشجعة، معربا عن ثقته في أن تتوج هذه العملية الوطنية الكبرى بعقد المؤتمر الأول للاتحاد العالمي للجاليات الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري 2019.وأشاد شعث خلال اللقاء بالدور المميز لذي تضطلع به جالياتنا في دعم مسيرة ونضال شعبنا، لتحقيق آماله وحقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال وتقرير المصير، مشيداً بالجهود التي بذلت لإنجاح مؤتمر روما بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.كما جرى استعراض مفصل لأوضاع الجاليات الفلسطينية في أوروبا، مؤكدين على ضرورة استثمار طاقات وإمكانيات أبناء الجالية، بما يخدم القضية الفلسطينية على الساحة الأوروبية.