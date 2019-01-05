فتح بغزة: ما يَحدث الآن يُعزز صلابة الفتحاويين وقدرتهم على تجاوز الصعاب

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رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، قيادة جماس بالتوقف فوراً عن إجراءاتها من ملاحقات واعتقالات واستدعاءات لأبناء فتح في عملية متصاعدة ومتدحرجة، ترى فيها محاولات لإغلاق كافة أبوب المصالحة، وقطع شعرة معاوية، وإنهاء جميع القواسم المشتركة التي تم التوصل إليها سابقاً لإنهاء الانقسام، وتفويت الفرصة على المتربصين بالمشروع الوطني، والدخول من بوابته  لتمرير (صفقة القرن).

وأكد جمال عبيد، أنه من الخطأ الفادح، أن يظن البعض أنه من الممكن شطب او إقصاء حركة مثل فتح تعيش في قلوب الناس وعقولهم قبل مقراتها ومكاتبها، ومن العبث أيضاً السعي لخلق جيوب منشقة، تعمل في اطار نظرية الاستخدام.

ولفت عبيد إلى أن فتح عندما اختارت المصالحة كهدف استراتيجي، كانت تعلم جيداً عواقب البدائل الكارثية التي ستعود على القضية والشعب ، لذلك فهي لا تزال متمسكة بهذا الخيار، إيماناً منها بأنه سلاحنا الأقوى في وجه المؤامرات.

وشدد على ضرورة استجابة حماس لنداء العقل والمنطق والضمير، والكف عن كافة الممارسات التي تباعدنا عن الهدف الاستراتيجي، وهو إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الداخلية كخطوة مهمة على طريق الوحدة الوطنية.

وثمن عبيد دور وجهد الأشقاء المصريين، رئيساً وحكومة وشعباً والفصائل والجهود التي تبذلها من أجل عدم انزلاق الأمور إلى حافة الهاوية، وضمان عدم تقييد الحريات ووقف وتجريم الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين.

وعاهد عبيد أبناء شعبنا العظيم، أن فتح ستظل ترفع راية الوحدة الوطنية كهدف استراتيجي وليس تكتيكياً، وستظل محافظة على حقوق شعبنا بحماية مشروعه الوطني، حتى تحقيق كافة أهدافه.

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