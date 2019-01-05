مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،

أحمد مجدلاني: إن تدمير مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة غزة،

هو تكرار لنهج اندرجت عليه حركة حماس؛ لترسيخ حكمها في قطاع غزة، مشدداً على

أنها هي المسؤول المباشر عن هذا الاعتداء.

وطالب مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) حركة حماس بتقديم المجرمين

للعدالة في حال إنكارها بعدم إقدام عناصرها على القيام بهذا العمل "

الإجرامي"، على حد قوله.

وأكد مجدلاني، أن على الفصائل والقوى التي تنطوي تحت إطار منظمة التحرير

مواصلة الجهد لإنهاء الانقسام وإزالة كافة أسبابه، مضيفاً أن استمرار الوضع

على ما هو عليه في قطاع غزة، هو مصلحة إسرائيلية وخسارة استراتيجية للقضية الفلسطينية

من أجل وضع حد لمثل هذه الاعتداءات على المؤسسات الوطنية.

وأشار مجدلاني إلى أن مسؤولية اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي

للصحفيين، تحميل حركة حماس، حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة المسؤولية على جرائمها

القمعية ضد صوت الحق وحرية الصحفيين.

رام الله - دنيا الوطن