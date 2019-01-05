كساب: خسائر هيئة الإذاعة والتلفزيون قُدرت بـ 100 ألف دولار

رام الله - دنيا الوطنقالت نائب مدير عام صوت فلسطين في المحافظات الجنوبية، علا كساب: إن الاعتداء على مقر إذاعة صوت وتلفزيون فلسطين، خلف دماراً كبيراً.وبينت كساب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إن الخسائر الكبيرة التي خلفها الاعتداء، قدرت بمئة ألف دولار، مؤكدة أن صوت فلسطين، سيبقى يصدح من قطاع غزة؛ لنقل معاناة المواطنين في القطاع.