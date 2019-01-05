شؤون فلسطينية

كساب: خسائر هيئة الإذاعة والتلفزيون قُدرت بـ 100 ألف دولار

كساب: خسائر هيئة الإذاعة والتلفزيون قُدرت بـ 100 ألف دولار
نائب مدير عام صوت فلسطين في المحافظات الجنوبية علا كساب
رام الله - دنيا الوطن
قالت نائب مدير عام صوت فلسطين في المحافظات الجنوبية، علا كساب: إن الاعتداء على مقر إذاعة صوت وتلفزيون فلسطين، خلف دماراً كبيراً.

وبينت كساب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إن الخسائر الكبيرة التي خلفها الاعتداء، قدرت بمئة ألف دولار، مؤكدة أن صوت فلسطين، سيبقى يصدح من قطاع غزة؛ لنقل معاناة المواطنين في القطاع.

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