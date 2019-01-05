عريقات: حماس تستبدل المشروع الوطني بآخر حزبي يسعى لإقامة دويلة غزة

وأضاف عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن حركة حماس استباحت دماء شعبنا، وتتصرف بلا أخلاق؛ لضرب المشروع الوطني واستبداله بآخر حزبي، يسعى لإقامة دويلة في غزة، بدعم قوى إ قليمية وحكومة الاحتلال، وفق حديثه.



وقال عريقات: إن استمرار الانقلاب لايُهدد فقط المشروع الوطني، لكنه يهدد النسيج الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي.





وشدد عريقات على أن شعبنا، سيسقط (صفقة القرن) وفصل غزة، موكداً أن غزة هي منبت الوطنية الفلسطينية.