عريقات: حماس تستبدل المشروع الوطني بآخر حزبي يسعى لإقامة دويلة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الاعتداء على مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون في غزة، يهدف إلى القضاء على مظاهر المشروع الوطني، وإسكات أي صوت فلسطيني، يرفض (صفقة القرن) وفصل غزة عن الضفة.
وقال عريقات: إن استمرار الانقلاب لايُهدد فقط المشروع الوطني، لكنه يهدد النسيج الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي.
أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الاعتداء على مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون في غزة، يهدف إلى القضاء على مظاهر المشروع الوطني، وإسكات أي صوت فلسطيني، يرفض (صفقة القرن) وفصل غزة عن الضفة.
وأضاف عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن حركة حماس استباحت دماء شعبنا، وتتصرف بلا أخلاق؛ لضرب المشروع الوطني واستبداله بآخر حزبي، يسعى لإقامة دويلة في غزة، بدعم قوى إقليمية وحكومة الاحتلال، وفق حديثه.
وقال عريقات: إن استمرار الانقلاب لايُهدد فقط المشروع الوطني، لكنه يهدد النسيج الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي.
وشدد عريقات على أن شعبنا، سيسقط (صفقة القرن) وفصل غزة، موكداً أن غزة هي منبت الوطنية الفلسطينية.
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