الزق: حماس ترتكب خطيئة كبري بسماحها باستمرار الوضع الحالي بغزة



وطالب الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بتنفيذ اتفاق القاهرة عام 2017، القاضي بعودة حكومة الوفاق الوطني لاستلام مهامها في القطاع، مشدداً على أن حركة حماس، ترتكب خطيئة كبري بسماحها باستمرار الوضع الحالي.





رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني، أن الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، جريمة بشعة، تهدف إلى إسكات صوت منظمة التحرير، واستمدت جرأتها من البيئة في قطاع غزة.