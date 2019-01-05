شؤون فلسطينية

مياه المستوطنات العادمة تفاقم مشكلة تلوث مياه الينابيع بالضفة

مياه المستوطنات العادمة تفاقم مشكلة تلوث مياه الينابيع بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
على بعد عشرات الأمتار من الوادي، تتدفق مياه نبع حارس شمال سلفيت، تلك المياه الصافية، والتي سرعان ما تمتزج وتختلط مع المياه العادمة من مستوطنة (أريئيل) ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، عندما تنساب باتجاه وادي الشعب.

ويستغل المستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الأمطار في المنخفضات الجوية، في سكب المياه العادمة والمجاري في وديان وأراضي قرى وبلدات الضفة الغربية، ومن بينها سلفيت.

مدير قسم الصحة والبيئة في مدينة سلفيت أشرف زهد، لفت إلى أن تلوثاً بيئياً يجري في وادي الشعب ووادي المطوي، جراء مجاري مستوطنة (أريئيل)، وأن محطة التنقية التابعة للمستوطنة لا تفي بالغرض، كما أن مياه نبع المطوي وبئر حارس، تمتزج بالمياه العادمة بعد تدفقها نحو الوديان، ما يؤدي لتلوث في المياه الجوفية السطحية.

 وأضاف: "التلوث البيئي جراء تدفق المياه العادمة أيضاً يمس الثروة الحيوانية، والنباتية، فارتفاع نسبة الأمونيا في بعض الأعشاب، وكثرة الحشرات الضارة، ومرض المزروعات في وادي المطوي، جعلت نسبة من المزارعين يحجمون عن زراعة الوادي".

وتوثق الإحصائيات الفلسطينية واللجان الناشطة في مجال مقاومة الاستيطان، استغلال المستوطنين في كافة المستوطنات المتواجدة في محافظات الضفة الغربية هطول الأمطار الغزيرة، وذلك لسكب مياه المجاري في أراضي ووديان قرى وبلدات مختلفة من الضفة المجاورة للمستوطنات.

بدورها، أكدت منظمة (بتسيلم) الحقوقية، والعاملة في الـ 48، في نشراتها وبياناتها، أن المستوطنات في الضفة الغربية، تتعمد سكب مجاريها في أراضي الضفة الغربية والوديان، وأن ملايين الأكواب، تسكب يومياً في وديان الضفة من قبل المستوطنات.

 ويقول المزارع أحمد طه من سلفيت: إن مستوطني (أريئيل) سكبوا مياه المجاري بكثرة خلال المنخفض الأخير، والذي صاحبته أمطار غزيرة، في منطقة وادي الشعب غرب سلفيت، وجرت السيول في الوديان، وهو ما أخفى مياه المجاري بسبب كثرة مياه الأمطار المصاحبة للمنخفض.

الباحث د. خالد معالي، والمتابع للتوسع الاستيطاني، لفت إلى أن مستوطنة (أريئيل) استغلت جريان مياه الأمطار في وادي المطوي والقادمة من المستوطنة أيضاً عبر أنابيب تصريف المياه، لسكب مجاري المستوطنة مع مياه الأمطار دون تنقيتها، وهو ما تسبب بجريان مختلط وغزير للمياه وتلويث لمياه الأمطار والينابيع معاً، حيث إن المستوطنة المذكورة تسكب مياه المجاري في الوديان في الوقت الذي تدعي فيه المحافظة على البيئة من التلوث.

ولفت معالي إلى أن اختلاط مياه الأمطار بمياه المجاري، يتسبب بتلويث للمياه الجوفية ومياه الينابيع، ويؤثر في المدى القريب والبعيد على صحة المواطنين، وأن المزارعين يتحدثون عما يشبه النهر يجري في وادي المطوي خلال هطول الأمطار بفعل تجميع مياه ومجاري مستوطنة (اريئيل) معاً، وسكبها في الوادي المذكور، حيث تمر المجاري من وسط قرية بروقين غرب سلفيت وتستمر بالجريان حتى وديان كفر الديك.

أخبار ذات صلة

أبو شهلا: سنُرسل الصيغ النهائية لتعديلات &#34;الضمان&#34; للرئيس خلال أيام

أبو شهلا: سنُرسل الصيغ النهائية لتعديلات "الضمان" للرئيس خلال أيام

مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

حول التطبيع.. حماس تُجري اتصالات مع دول خليجية

حول التطبيع.. حماس تُجري اتصالات مع دول خليجية

كساب: خسائر هيئة الإذاعة والتلفزيون قُدرت بـ 100 ألف دولار

كساب: خسائر هيئة الإذاعة والتلفزيون قُدرت بـ 100 ألف دولار

إسرائيل تقلص عدد التصاريح للمزارعين الفلسطينيين في منطقة التماس

إسرائيل تقلص عدد التصاريح للمزارعين الفلسطينيين في منطقة التماس

عريقات: حماس تستبدل المشروع الوطني بآخر حزبي يسعى لإقامة دويلة غزة

عريقات: حماس تستبدل المشروع الوطني بآخر حزبي يسعى لإقامة دويلة غزة

مشروع استيطاني يحمل اسم (اي 2 ) يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني

مشروع استيطاني يحمل اسم (اي 2 ) يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني

الزق: حماس ترتكب خطيئة كبري بسماحها باستمرار الوضع الحالي بغزة

الزق: حماس ترتكب خطيئة كبري بسماحها باستمرار الوضع الحالي بغزة

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

مجدلاني يُحمّل (حماس) المسؤولة المباشرة عما حدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون

إسرائيل تقلص عدد التصاريح للمزارعين الفلسطينيين في منطقة التماس

إسرائيل تقلص عدد التصاريح للمزارعين الفلسطينيين في منطقة التماس

مشروع استيطاني يحمل اسم (اي 2 ) يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني

مشروع استيطاني يحمل اسم (اي 2 ) يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني

الزق: حماس ترتكب خطيئة كبري بسماحها باستمرار الوضع الحالي بغزة

الزق: حماس ترتكب خطيئة كبري بسماحها باستمرار الوضع الحالي بغزة

مياه المستوطنات العادمة تفاقم مشكلة تلوث مياه الينابيع بالضفة

مياه المستوطنات العادمة تفاقم مشكلة تلوث مياه الينابيع بالضفة

السوداني: يجب أن تقول جامعة الدول العربية كلمتها إزاء تعطل المصالحة

السوداني: يجب أن تقول جامعة الدول العربية كلمتها إزاء تعطل المصالحة

المكتب الحركي للصحفيين يُدين استدعاء أجهزة الأمن بغزة للزميلين الغول وأبو جراد

المكتب الحركي للصحفيين يُدين استدعاء أجهزة الأمن بغزة للزميلين الغول وأبو جراد

شهاب: مسيرات العودة دليل على الرفض الشعبي للعلاقات مع الاحتلال.. المطبعون منحرفون

شهاب: مسيرات العودة دليل على الرفض الشعبي للعلاقات مع الاحتلال.. المطبعون منحرفون

منوعات

كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميغان: &#34;استخدمتني للتسلق&#34;

كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميغان: "استخدمتني للتسلق"

حليمة بولند تزورُ مرتضى منصور.. والأخير: &#34;مش عايز أروح في داهية&#34;

حليمة بولند تزورُ مرتضى منصور.. والأخير: "مش عايز أروح في داهية"

صورة صدمت الجمهور.. كيف كان شكل هازال كايا قبل الشهرة؟

صورة صدمت الجمهور.. كيف كان شكل هازال كايا قبل الشهرة؟

شاركت في &#34;جميل وهنا&#34;.. النجمة الأربعينية تزوجت للمرة الثانية

شاركت في "جميل وهنا".. النجمة الأربعينية تزوجت للمرة الثانية

نجمة تركية تُهاجم نساء محجبات وتصورهن رغماً عنهن

نجمة تركية تُهاجم نساء محجبات وتصورهن رغماً عنهن

شاهد: أمل عرفة ترقص في المطبخ وابنتها تنشر الفيديو

شاهد: أمل عرفة ترقص في المطبخ وابنتها تنشر الفيديو

تامر أمين يُهاجم شيرين بسبب تصرفها بآخر حفلاتها.. ويطالب بإتخاذ موقف حاسم ضدها

تامر أمين يُهاجم شيرين بسبب تصرفها بآخر حفلاتها.. ويطالب بإتخاذ موقف حاسم ضدها

مونيا تُهاجم &#34;فجر السعيد&#34; بسبب إسرائيل: &#34;أكون رقاصة ولا خاينة متلك&#34;

مونيا تُهاجم "فجر السعيد" بسبب إسرائيل: "أكون رقاصة ولا خاينة متلك"

ممثل مصري شهير يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

ممثل مصري شهير يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

بعد انفصال دام عام ونصف.. هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

بعد انفصال دام عام ونصف.. هل عادت غادة عادل لمجدي الهواري؟

عربي

قرار رئاسي بـ &#34;تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد&#34; بتونس

قرار رئاسي بـ "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد" بتونس

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

شبكة &#34;سي بي أس&#34;: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع