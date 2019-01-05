السوداني: يجب أن تقول جامعة الدول العربية كلمتها إزاء تعطل المصالحة





وأشار السوداني الى وجوب أن تقول جامعة الدول العربية، كلمتها إزاء من يُعطل المصالحة، ومن يريد فصل الضفة عن غزة، لكي تكتمل (صفقة القرن).



وقال السوداني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن ما جرى هو إعادة للانقلاب، وتعميق للقتل والخراب والكراهية، واستباحة لكل مكونات النظام السياسي، وتعدٍ على الحريات، وأن ما حدث تم عن سبق إصرار وترصد، وفق حديثه.



وتساءل السوداني عن السبب الذي لم يجعل حماس تُحقق في الاعتداء واعتقال الجناة، وأن ما قالته حماس عن وجوب تقديم شكوى هو عذر أقبح من ذنب، وإن ما جرى يخدم (صفقة القرن) والأجندة الأمريكية والإسرائيلية، خصوصاً مع تمرير الأموال

القطرية لغزة.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني: إن ما أقدمت عليه بعض العناصر من اعتداء على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة، محاولة لحرف البوصلة، ولتطفئ صوت فلسطين، وكاميرا التلفزيون عن العالم، عما ستُقدم عليه حماس من إجراءات في الأيام المقبلة.