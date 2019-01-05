خضر عدنان يُطالب بوقف التصريحات التوتيرية ولهجة التخوين

رام الله - دنيا الوطنطالب القيادي المحرر في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، بوقف التصريحات التوتيرية للأجواء الفلسطينية الداخلية، ووقف حملات التصعيد الإعلامي في الضفة المحتلة وقطاع غزة.وأكد القيادي خلال تصريح مقتضب، تعقيباً على حدة التصريحات الأخيرة لمستويات فلسطينية عديدة، وفي ظل استمرار عدوان الاحتلال، ووعيده بمزيد من القهر لأسرانا، على ضرورة الحفاظ على الحريات وحقوق الاجتماع والحشد والتظاهر والتعبير وإقامة الفعاليات الوطنية.وشدد على ضرورة الابتعاد عن لهجة التخوين والتكفير والإقصاء والوعيد لأي طرف فلسطيني؛ ففلسطين بحاجة لجهد الجميع من أبنائها، مطالباً السلطة بالضفة بحرية العمل الصحفي وإطلاقه من سيطرة الأمن، ولهجة الحزب الواحد، واعتقال ومحاكمة الصحفيين، وندين ونستنكر الاعتداء على مقر فضائية فلسطين في غزة.وبين عدنان أن اعتبار يوم الشهيد الفلسطيني الاثنين المقبل مناسبة وطنية جامعة، نخرج فيها بالكل الفلسطيني موحدين في وجه الاحتلال وأمريكا، عاقدين العزم على الالتحام موحدين مع أسرانا في مواجهة تصعيد الاحتلال بـ "لجنة أردان".