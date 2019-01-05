الحية: لا بد من معرفة من يقف خلف المعتدين على مقر تلفزيون فلسطين

رام الله - دنيا الوطنعلّق خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على حادثة الاعتداء على مقر الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين، في مدينة غزة.وقال الحية: "لا نقبل بأي حال من الأحوال الاعتداء على المؤسسات الوطنية، ونحن ليس لدينا معلومات حول الجهة التي تقف وراء ذلك".وأضاف: "من المهم والضروري، البحث في دوافع هؤلاء الذي اعتدوا على مقر تلفزيون فلسطين، لماذا ولِمَ؟"، مشدداً على أنه "لا بد من معرفة من يقف خلفهم".وأوضح بالقول: "على تلفزيون فلسطين أن يسأل نفسه، هل يُمثل كل الشعب الفلسطيني في أدواته، أم يبث إعلامه ومسلسلاته خارج هموم وقضايا الشعب".