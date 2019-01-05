الحية: لا بد من معرفة من يقف خلف المعتدين على مقر تلفزيون فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
علّق خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على حادثة الاعتداء على مقر الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين، في مدينة غزة.
وقال الحية: "لا نقبل بأي حال من الأحوال الاعتداء على المؤسسات الوطنية، ونحن ليس لدينا معلومات حول الجهة التي تقف وراء ذلك".
وأضاف: "من المهم والضروري، البحث في دوافع هؤلاء الذي اعتدوا على مقر تلفزيون فلسطين، لماذا ولِمَ؟"، مشدداً على أنه "لا بد من معرفة من يقف خلفهم".
وأوضح بالقول: "على تلفزيون فلسطين أن يسأل نفسه، هل يُمثل كل الشعب الفلسطيني في أدواته، أم يبث إعلامه ومسلسلاته خارج هموم وقضايا الشعب".
علّق خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على حادثة الاعتداء على مقر الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون فلسطين، في مدينة غزة.
وقال الحية: "لا نقبل بأي حال من الأحوال الاعتداء على المؤسسات الوطنية، ونحن ليس لدينا معلومات حول الجهة التي تقف وراء ذلك".
وأضاف: "من المهم والضروري، البحث في دوافع هؤلاء الذي اعتدوا على مقر تلفزيون فلسطين، لماذا ولِمَ؟"، مشدداً على أنه "لا بد من معرفة من يقف خلفهم".
وأوضح بالقول: "على تلفزيون فلسطين أن يسأل نفسه، هل يُمثل كل الشعب الفلسطيني في أدواته، أم يبث إعلامه ومسلسلاته خارج هموم وقضايا الشعب".
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