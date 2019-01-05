وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة في الشرق الأوسط منتصف الأسبوع الجاري





وقالت الوزارة: إن بومبيو، سيزور الرياض أيضاً ضمن هذه الجولة، التي ستتم بين 8 و15 من الشهر الجاري، للوقوف على مستجدات التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وكان بومبيو قد قال: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وحّدت بين إسرائيل ودول عربية؛ لخلق تحالف يحافظ على أمن الولايات المتحدة أمام المخاطر في الشرق الأوسط، ومنها التهديد الإيراني، وفق تعبيره.





وفي مقابلة أجرتها معه شبكة (فوكس نيوز) أضاف الوزير الأمريكي يقول: "إننا خلقنا الظروف الكفيلة بأن تعمل هذه الدول معاً في جبهات شتى".



وفيما يخص الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا، رأى بومبيو أن بلاده ما زالت قادرة على مواجهة تنظيم الدولة بشكل فعّال مع شركائها، وبدون بقاء جنودها في الأراضي السورية، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو، سيقوم الأسبوع المقبل بجولة في الشرق الأوسط، ستشمل دول الخليج قطر والإمارات والبحرين وعُمان والكويت، إضاف إلى مصر والأردن.