نقابة الصحفيين: الأجهزة الأمنية بغزة اقتحمت منزل مدير النقابة

خاص دنيا الوطناستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، اقتحام الأجهزة الأمنية في غزة، منزل مدير النقابة لؤي الغول، وتسليمه بلاغاً بالتوجه إلى جهاز الأمن الداخلي.وقال نائب نقيب الصحفيين، تحسين الأسطل: إن الغول أبلغه بأن الأجهزة الأمنية، اقتحمت بيته في وقت لم يكن متواجداً به، حيث سلمّوا زوجته بلاغاً لمراجعة جهاز الأمن الداخلي.وأضاف: أن هذا العمل مدان ومستنكر، معتبراً أن تصعيد حركة حماس لاعتداءاتها ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين، ومواصلة اختطاف واستدعاء الصحفيين، هو تطور خطير.