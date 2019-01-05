المكتب الحركي للصحفيين يُدين استدعاء أجهزة الأمن بغزة للزميلين الغول وأبو جراد





رام الله - دنيا الوطندان المكتب الحركي المركزي للصحفيين وبشدة، استدعاء أجهزة أمن غزة للزميلين الصحفيين، لؤي الغول، وتوفيق أبو جراد، والطلب منهما مراجعة مقراتها الأمنية في غزة وشمال غزة.ويؤكد المكتب الحركي، أن هذا الاستدعاء بحق الزميلين الغول وأبو جراد، يعتبر استمراراً للانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها أجهزة أمن غزة، بحق الزملاء الصحفيين في المحافظات الجنوبية من خلال استدعائهم، واحتجازهم، والتحقيق معهم حول عملهم الصحفي.ويطالب المكتب الحركي المركزي، كافة الجهات الصحفية والحقوقية بالتدخل وبشكل عاجل، من أجل وقف هذه الانتهاكات، ووضع حد لاستدعاء الصحفيين واعتقالهم.