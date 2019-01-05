الرئيس عباس يصل الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



من المقرر، أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتصف الشهر الجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتسلم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين.







وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور: إن الرئيس عباس، سيصل إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك منتصف الشهر الجاري، لافتاً إلى أن ذلك لإتمام مراسم تسلمه لرئاسة المجموعة.





وأوضح منصور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه أصر على الرئيس للحضور شخصياً لتسلم رئاسة المجموعة، مشيراً إلى أهمية رئاسة فلسطين لها.





وأضاف منصور: "هذه المجموع تضع أغلب سياسات المنظمة الأممية، وخاصة ما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) والتعليم والصحة والمياه"، معتبراً رئاسة فلسطين للمجموعة انتصاراً دبلوماسياً مهماً.



