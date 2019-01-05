أهمها مهرجان فتح.. فصائل تسعى لعقد لقاءٍ مع حماس لبحث عدة قضايا

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن هناك جهوداً تُبذل من قبل عدة فصائل، من أجل عقد لقاءٍ قياديّ مع حركة حماس خلال الساعات القليلة المقبلة.



وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة الجهاد الإسلامي، يبذلون جهوداً كبيرة من أجل عقد لقاء قياديّ مع حركة حماس، للوقوف أمام جملة من القضايا، أهمها السماح لحركة فتح بإقامة مهرجان انطلاقة الثورة 54 في غزة يوم الاثنين المقبل.



وأضاف: أن اللقاء يهدف أيضاً إلى وقف المناخات السلبية التي سادت الأيام الماضية، من أجل وضع حد لحالة الاستقطاب والتجاذبات الإعلامية، وضرورة مطالبة حركة حماس بالكشف عن الذين اقترفوا الجريمة النكراء في مقر تلفزيون فلسطين بغزة، من خلال عمل الأجهزة الأمنية لمحاسبتهم.





وأكد أنه يجب وقف كل أشكال التعدي على الحريات، ووقف أية ملاحقات أو استدعاءات على خلفية المناخات، والأجواء التي سادت الأيام الماضية.





وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: أن هناك ردوداً إيجابية من حركة حماس، ومن المقرر، أن يُحدد موعد اللقاء اليوم ظهراً.

خاص - دنيا الوطن