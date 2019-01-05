استطلاع إسرائيلي: 35% يرون في نتنياهو الرئيس المناسب للحكومة

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن حزب الليكود سيحصل على 28 مقعدا، في حين رأى 35% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الرئيس المناسب للحكومة، في حال جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم.حزب الليكود 28 مقعدا.حزب يوجد مستقبل 13 مقعدا.حزب حوسبن إسرائيل (مناعة إسرائيل – غانيتس) 13 مقعدا.القائمة المشتركة 9 مقاعد.اليمين الجديد 9 مقاعد.حزب كلنا 6 مقاعد.يهودوت هتوراة 5 مقاعد.ميرتس 5 مقاعد.حزب جشر 4 مقاعد.حزب إسرائيل بيتنا 4 مقاعد.البيت اليهودي 4 مقاعد.حزب هتنوعاه – الحركة 3 مقاعد.حركة شاس، سيحصل على مقعدين.حزب ايلي يشاي، مقعد واحد.حزب الهوية – موشيه فيغلين، مقعد واحد.حزب عوتصما – القوة – باروخ مارزل، مقعد واحد.ولو تم التحالف بيت حزب يوجد مستقبل بزعامة لبيد وحوسين إسرائيل – مناعة إسرائيل بزعامة غانيتس وحزب العمل بزعامة جباي، ستكون النتائج على النحو التالي:يوجد مستقبل وحوسين إسرائيل وحزب العمل يحصلون على 34 مقعدا.حزب الليكود 32 مقعدا.القائمة المشتركة 9 مقاعد.اليمين الجديد 9 مقاعد.حزب كلنا 6 مقاعد.حزب يهودوت هتوراة 5 مقاعد.حزب ميرتس 5 مقاعد.حزب جشر 4 مقاعد.حزب إسرائيل بيتنا 4 مقاعد.حزب البيت اليهودي 4 مقاعد.حزب هتنوعاه – الحركة 3 مقاعد.حركة شاس، سيحصل على مقعدين.حزب ايلي يشاي، مقعد واحد.حزب عوتصماه – القوة باروخ مارزل، مقعد واحد.حزب الهوية موشيه فيغلين، مقعد واحد.وحول من هو رئيس الحكومة المناسب لإسرائيل، جاءت النتائج على النحو التالي:نتنياهو 35 %.لبيد 10%.نفتالي بينت 5%.بيني غانيتس 15%.ليبرمان 2% .