استطلاع إسرائيلي: 35% يرون في نتنياهو الرئيس المناسب للحكومة
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن حزب الليكود سيحصل على 28 مقعدا، في حين رأى 35% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الرئيس المناسب للحكومة، في حال جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم.
وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
حزب الليكود 28 مقعدا.
حزب يوجد مستقبل 13 مقعدا.
حزب حوسبن إسرائيل (مناعة إسرائيل – غانيتس) 13 مقعدا.
القائمة المشتركة 9 مقاعد.
اليمين الجديد 9 مقاعد.
حزب كلنا 6 مقاعد.
يهودوت هتوراة 5 مقاعد.
ميرتس 5 مقاعد.
حزب جشر 4 مقاعد.
حزب إسرائيل بيتنا 4 مقاعد.
البيت اليهودي 4 مقاعد.
حزب هتنوعاه – الحركة 3 مقاعد.
حركة شاس، سيحصل على مقعدين.
حزب ايلي يشاي، مقعد واحد.
حزب الهوية – موشيه فيغلين، مقعد واحد.
حزب عوتصما – القوة – باروخ مارزل، مقعد واحد.
ولو تم التحالف بيت حزب يوجد مستقبل بزعامة لبيد وحوسين إسرائيل – مناعة إسرائيل بزعامة غانيتس وحزب العمل بزعامة جباي، ستكون النتائج على النحو التالي:
يوجد مستقبل وحوسين إسرائيل وحزب العمل يحصلون على 34 مقعدا.
حزب الليكود 32 مقعدا.
القائمة المشتركة 9 مقاعد.
اليمين الجديد 9 مقاعد.
حزب كلنا 6 مقاعد.
حزب يهودوت هتوراة 5 مقاعد.
حزب ميرتس 5 مقاعد.
حزب جشر 4 مقاعد.
حزب إسرائيل بيتنا 4 مقاعد.
حزب البيت اليهودي 4 مقاعد.
حزب هتنوعاه – الحركة 3 مقاعد.
حركة شاس، سيحصل على مقعدين.
حزب ايلي يشاي، مقعد واحد.
حزب عوتصماه – القوة باروخ مارزل، مقعد واحد.
حزب الهوية موشيه فيغلين، مقعد واحد.
وحول من هو رئيس الحكومة المناسب لإسرائيل، جاءت النتائج على النحو التالي:
نتنياهو 35 %.
لبيد 10%.
نفتالي بينت 5%.
بيني غانيتس 15%.
ليبرمان 2% .
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن حزب الليكود سيحصل على 28 مقعدا، في حين رأى 35% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الرئيس المناسب للحكومة، في حال جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم.
وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
حزب الليكود 28 مقعدا.
حزب يوجد مستقبل 13 مقعدا.
حزب حوسبن إسرائيل (مناعة إسرائيل – غانيتس) 13 مقعدا.
القائمة المشتركة 9 مقاعد.
اليمين الجديد 9 مقاعد.
حزب كلنا 6 مقاعد.
يهودوت هتوراة 5 مقاعد.
ميرتس 5 مقاعد.
حزب جشر 4 مقاعد.
حزب إسرائيل بيتنا 4 مقاعد.
البيت اليهودي 4 مقاعد.
حزب هتنوعاه – الحركة 3 مقاعد.
حركة شاس، سيحصل على مقعدين.
حزب ايلي يشاي، مقعد واحد.
حزب الهوية – موشيه فيغلين، مقعد واحد.
حزب عوتصما – القوة – باروخ مارزل، مقعد واحد.
ولو تم التحالف بيت حزب يوجد مستقبل بزعامة لبيد وحوسين إسرائيل – مناعة إسرائيل بزعامة غانيتس وحزب العمل بزعامة جباي، ستكون النتائج على النحو التالي:
يوجد مستقبل وحوسين إسرائيل وحزب العمل يحصلون على 34 مقعدا.
حزب الليكود 32 مقعدا.
القائمة المشتركة 9 مقاعد.
اليمين الجديد 9 مقاعد.
حزب كلنا 6 مقاعد.
حزب يهودوت هتوراة 5 مقاعد.
حزب ميرتس 5 مقاعد.
حزب جشر 4 مقاعد.
حزب إسرائيل بيتنا 4 مقاعد.
حزب البيت اليهودي 4 مقاعد.
حزب هتنوعاه – الحركة 3 مقاعد.
حركة شاس، سيحصل على مقعدين.
حزب ايلي يشاي، مقعد واحد.
حزب عوتصماه – القوة باروخ مارزل، مقعد واحد.
حزب الهوية موشيه فيغلين، مقعد واحد.
وحول من هو رئيس الحكومة المناسب لإسرائيل، جاءت النتائج على النحو التالي:
نتنياهو 35 %.
لبيد 10%.
نفتالي بينت 5%.
بيني غانيتس 15%.
ليبرمان 2% .
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