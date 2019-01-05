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السعودية تَرُدُّ على صحيفة أمريكية بشأن تجنيدها للأطفال بحرب اليمن

السعودية تَرُدُّ على صحيفة أمريكية بشأن تجنيدها للأطفال بحرب اليمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، على تقرير لـ (نيويورك تايمز) الأمريكية، حول تجنيد السعودية أطفالاً سودانيين، وتسليحهم بأسلحة أمريكية للقتال في اليمن.

وقال آل جابر، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "كتبت رسالة لزملائي السفراء لدى الجمهورية اليمنية؛ لإيضاح عدم صحة تقرير صحيفة (نيويورك تايمز) عن وجود مقاتلين سودانيين قاصرين ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأضاف: "كما أبلغت زملائي السفراء، بأن التحالف يرحب بزيارة صحيفة (نيويورك تايمز) وغيرها للوحدات العسكرية من السودان في التحالف؛ لإيضاح الحقائق فيما يتعلق بادعاءات الصحيفة التي لا أساس لها، حول تجنيد المملكة للأطفال للقتال في اليمن".

وشدد السفير السعودي على "امتثال التحالف التام للقانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والقواعد العرفية في جميع عملياته العسكرية، مؤكداً أن التقرير "يقلل من بطولات جنود التحالف، ويتجاهل جهودنا في إعادة تأهيل الأطفال، الذين جندهم الحوثيون".

وكانت (نيويورك تايمز)، قالت: إن الرياض أشركت آلاف (المرتزقة) بينهم أطفال في الحرب التي تخوضها قواتها في اليمن ضد مقاتلي جماعة الحوثي.

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