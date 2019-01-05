شهاب: مسيرات العودة دليل على الرفض الشعبي للعلاقات مع الاحتلال.. المطبعون منحرفون

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب: إن حجم المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، هو تأكيد على الرفض الشعبي الواسع لكل أشكال العلاقة مع الاحتلال، وأن التطبيع سلوك منحرف عن ثقافة الأمة ووعيها.وأضاف شهاب: " في هذه الجمعة رسالتنا للنخب والتيارات العربية، بضرورة التحرك الواسع لرفض التطبيع وعزل المطبعين، حتى يعودوا للاستقامة إلى النهج العروبي الأصيل المقاطع، والمقاوم للعدو الإسرائيلي"، وفق صحيفة (الاستقلال).وأضاف، أن الجماهير تواصل زحفها نحو مخيمات العودة في أيام الجُمع، كتعبير عن تحول المسيرات لجدول عمل أسبوعي قابل للتطور، وهذا تعزيز لثقافة المواجهة، ونهج التمسك بالثوابت والحقوق، موضحاً أن المشاركة الحاشدة والقوية، رسالة صمود وتحدٍ في وجه الحصار والعقوبات.