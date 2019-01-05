النائب العام في إسرائيل يُؤيد تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو





وأعربت مصادر في النيابة العامة، عن خشيتها من ممارسة ضغوط على نيتسان لتغيير موقفه، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.





وتعقيباً على ذلك، أشارت جهات مقربة من نتنياهو إلى استمرار التهجم المنفلت العقال بحق نتنياهو، من خلال نهج التسريب الذي يفتقر إلى أي حسن نية.



رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 11) الإسرائيلية، أن النائب العام في إسرائيل شاي نيتسان، يؤيد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة الرشوة في ملفي (يديعوت أحرونوت) وبيزك، وبتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان فيما يُعرف بملف (1000).