الأحمد: الجهود المصرية بشأن المصالحة "مجمدة" منذ شهر.. وسنقوض حماس بغزة

فيما لفت إلى أن الجهود المصرية بشأن المصالحة "مجمدة" منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى أنه "سبق وأن جُمدت لعدة أشهر".

حماس حتى تغطي على الجريمة، سارعت لاستنكار ما حدث، وتريد أن تتنصل منها، بإدانتها لها".





وختم الأحمد حديثه قائلاً: "ما دامت فتح موجودة، وفيها طفل يرضع، لن تستطيع قوة في الأرض أن تطفئ ديمومة وشعلة الثورة".

وأضاف الأحمد: " إن ما تم اليوم في غزة، جرى بوجود علني لعناصر من حماس، حول مبنى تلفزيون فلسطين، أثناء دخول خمسة أشخاص إلى المبنى، ومعهم بلطات، مضيفاً "