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الأحمد: الجهود المصرية بشأن المصالحة "مجمدة" منذ شهر.. وسنقوض حماس بغزة

الأحمد: الجهود المصرية بشأن المصالحة "مجمدة" منذ شهر.. وسنقوض حماس بغزة
عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، على أن الأوان قد آن لاتخاذ خطوات عملية جريئة، لتقويض سلطة الانقسام في قطاع غزة.

فيما لفت إلى أن الجهود المصرية بشأن المصالحة "مجمدة" منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى أنه "سبق وأن جُمدت لعدة أشهر".

وأضاف الأحمد: " إن ما تم اليوم في غزة، جرى بوجود علني لعناصر من حماس، حول مبنى تلفزيون فلسطين، أثناء دخول خمسة أشخاص إلى المبنى، ومعهم بلطات، مضيفاً "حماس حتى تغطي على الجريمة، سارعت لاستنكار ما حدث، وتريد أن تتنصل منها، بإدانتها لها".

وختم الأحمد حديثه قائلاً: "ما دامت فتح موجودة، وفيها طفل يرضع، لن تستطيع قوة في الأرض أن تطفئ ديمومة وشعلة الثورة".

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