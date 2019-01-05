ترامب يَرد على عضوة الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

وتوعدت طليب النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهي فلسطينية الأصل، ببدء إجراءات إقالة ترامب، وذلك في أول يوم عمل لمجلس النواب الجديد، يزاول فيه النواب مهامهم.

رام الله - دنيا الوطنرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، على عضو مجلس النواب (الكونجرس) المسلمة رشيدة طليب، التي أدت القسم متوعدة بإقالته، ما أشعل أول جدال علني بينهما.وقال وترامب، في تغريدة له عبر (تويتر): "كيف يمكن البدء بإقالة رئيس ربما ربح أعظم انتخابات في التاريخ، لم يرتكب أي خطأ- لا تعامُل مع روسيا، الديمقراطيون هم من تعاملوا معها- وسجل أفضل أداء في أول عامين مقارنة بكل الرؤساء، وهو أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ الحزب الجمهوري مع نسبة 93%؟".وجرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رشيدة وهي تتحدّث عن ترامب، وتصفه بعبارات نابية.وفي لقاء بعد أدائها اليمين الدستورية الخميس، قالت رشيدة أمام مؤيديها: "الناس يحبونك، وتربح عندما ينظر إليك ابنك ويقول (أمي، انظري لقد فزتِ، المتنمرون لا يفوزون) فأجبته: هم لا يكسبون لأننا سنذهب إلى هناك وسنقيل ذاك اللعين (ترامب)".