الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه المزارعين والصيادين جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطناستهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، المزارعين والصيادين جنوب قطاع غزة.وأطلقت قوات الاحتلال، النار تجاه المزارعين في أراضيهم الزراعية شرقي بلدة القرارة، شرقي خانيونس، دون وقوع إصابات.كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.