الهباش: الرئيسان عباس والسيسي سيبحثان الوضع السياسي والمصالحة اليوم

رام الله - دنيا الوطن

كشف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، الملفات التي سيبحثها الرئيسان محمود عباس، وعبد الفتاح السيسي، خلال لقاء يجمعها صباح اليوم السبت.





وقال الهباش، لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن الرئيسين سيناقشان المف السياسي، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ودور الدولة العربية في دعم الموقف الفلسطيني.





وأوضح الهباش، أن الرئيسين سيناقشان ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، والدور المصري في تقريب الأمور وحلحلة المواقف لدى حماس، معرباً عن أمله بأن "تكلل الجهود المصرية بالنجاح، وأن تقتنع حماس بقبول المصالحة"، وفق قوله.





وشدد على أن الرئيس عباس "يريد أن يحافظ على زخم القضية الفلسطينية، وبقائها حية؛ لمواجهة المخاطر والتحديات التي تعترض مسيرة الشعب الفلسطيني".



وفي سياقٍ آخر، وصف الهباش حادثة الاعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين في غزة بـ "الجريمة"، موضحاً أنها "لن تمنع القيادة من الإصرار على ضرورة تحقيق المصالحة".وأكد أن "استمرار الانقسام سيفتح الباب واسعاً أمام مزيد من التدهور في العلاقات الوطنية الفلسطينية"، قائلاً: "مصرون على أن المصالحة هدف استراتيجي نسعى إليه، رغم قناعتنا أن قيادة حماس لا تريد ولا تسعى لمصالحة".وأضاف: "نحن نتحدث عن شعبنا في غزة، فهي جزء أصيل من الجسد الفلسطيني، والشعب هناك جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني، سنظل حريصين على تحقيق المصالحة".