الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد "صالح البرغوثي" وخاله ويُهدد والدته بالإبعاد

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدة كوبر شمال رام الله بـ 12 جيباً وآلية عسكرية.ووفق المصادر المحلية، فقد نفذ جنود الاحتلال حملة دهم واستجواب في البلدة، تم خلالها تهديد أفراد أسرة الأسير عمر البرغوثي، والد الشهيد صالح البرغوثي، بإبعادهم إلى أريحا خلال ثلاثة أيام.واعتقلت قوات الاحتلال من القرية الأسيرين المحررين محمد فرج زيبار، ولطفي إسماعيل البرغوثي، خال الشهيد صالح البرغوثي من منزليهما، كما جرى اعتقال محمد شقيق الشهيد صالح البرغوثي.وأصيبت النساء والأطفال بالاختناق، جراء قنابل الغاز التي ألقاها جنود الاحتلال على الأهالي، وتم نقلهم للمستشفى.وشهدت قرى أبو شخيدم وأبو قش مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، وأعلن عن إصابة جندي بعينه بقنبلة يدوية الصنع.