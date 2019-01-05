قيادي بحماس يُهاجم الرئيس: أوصاف الراحل عرفات بشأنك كانت دقيقة

رام الله - دنيا الوطن

هاجم القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، الرئيس محمود عباس، إثر تصريحاته الأخيرة بشأن ملف المصالحة والأوضاع في قطاع غزة.





وقال أبو زهري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن ممارسات الرئيس عباس لخنق غزة، وتهديداته بالضفة، تؤكد أن الأوصاف التي أطلقها عليه الراحل ياسر عرفات كانت دقيقة".





يأتي ذلك عقب التوتر الحاصل بين حركتي فتح وحماس، والذي بدأ آخر أيام العام الماضي، بسبب عدم التوصل لتفاهمات بين الحركتين بخصوص احتفال فتح بانطلاقتها في قطاع غزة.