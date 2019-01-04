ما هي الرسالة التي نقلتها اسرائيل لحماس عبر مصر ؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام اسرائيلية مساء يوم الجمعة، أن إسرائيل نقلت رسالة إلى حركة حماس في قطاع غزة عبر الوسيط المصري.وقالت القناة 12 الاسرائلية ان فحوى الرسالة التي أرسلتها إسرائيل لحماس عبر مصر، هو : "أبقوا الهدوء إلى ما بعد الانتخابات، إذا كان هناك تصعيد للحكومة في هذا الوقت لن يكون هناك مجال للمناورة وسيعطي نتنياهو القرار بتوجيه رد صعب للغاية".وحسب الرسالة التي أوردتها القناة، فإنه في هذا الوقت تحرص إسرائيل على مواصلة تخفيف القيود المفروضة على سكان غزة وتعمل على مواصلة تدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة.وأصيب اليوم 15 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الـ41 لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة، والتي حملت شعار (جمعة مقاومة التطبيع).