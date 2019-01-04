حماس: الرئيس عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان في غزة

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة حماس، الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حالة الاحتقان والسخط التي أوصل إليها الحالة الفلسطينية بسلوكهم.وقالت الحركة في بيان لها الجمعة، "يتحمل رئيس السلطة محمود عباس، وفريقه المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حالة الاحتقان والسخط التي أوصل إليها الحالة الفلسطينية بسلوكهم وتصرفاتهم الرعناء تجاه شعبنا عامة، وأهلنا في غزة بشكل خاص، والتي كان آخرها قطع رواتب آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية والأسرى والجرحى ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أولادهم؛ بهدف الضغط عليهم لتنفيذ سياساتهم العدائية لأبناء شعبهم؛" على حد قولها.كما ورفضت الحركة الاعتداء على مكتب تلفزيون فلسطين، و"طالبت وزارةَ الداخلية في غزة بضرورة متابعة الحادث وكشف ملابساته كافة، وعدم السماح مطلقًا بأن تكون غزة ساحة لإحداث حالة من الإرباك والفوضى، والخروج عن القانون".