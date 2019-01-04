فتح: قررنا إغلاق مقراتنا في غزة حتى إشعار أخر
رام الله - دنيا الوطن
قررت حركة فتح مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية- غزة إغلاق مقرات حركة فتح حتى إشعار أخر والتوقف التام عن العمل بها تماما.
وقال د. عاطف ابو سيف المتحدث باسم حركة فتح إن الحركة قررت اغلاق مقراتها كاجراء احترازي في ظل المضايقات التي تتعرض لها حركة فتح في غزة وملاحقة كوادرها.
قررت حركة فتح مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية- غزة إغلاق مقرات حركة فتح حتى إشعار أخر والتوقف التام عن العمل بها تماما.
وقال د. عاطف ابو سيف المتحدث باسم حركة فتح إن الحركة قررت اغلاق مقراتها كاجراء احترازي في ظل المضايقات التي تتعرض لها حركة فتح في غزة وملاحقة كوادرها.
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